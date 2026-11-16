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16 ноября 2026, 19:58

В Кировоградской области маршрутка столкнулась с грузовиком

16 ноября 2026, 19:58
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Фото: полиция Кировоградской области
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В Кропивницком районе произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика Scania. В результате столкновения погиб водитель автобуса, еще 14 пассажиров получили травмы и попали в больницу

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области, передает RegioNews .

Авария произошла 16 ноября около 12:45 на перекрестке автомобильной дороги М-30 "Стрый - Умань - Днепр - Изварино" и улицы Первой Выставочной.

По предварительным данным правоохранителей, водитель маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту "Кропивницкий - Смолино", двигался по улице Первой Выставочной. На перекрестке он не выполнил требование дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом-цистерной Kassbohrer, двигавшейся по дороге М-30.

В результате удара водитель маршрутки погиб на месте. Четырнадцать пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Напомним, что за выходные, 14-15 ноября, в Тернопольской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 24-летняя женщина и 15-летняя девушка. Аварии случились в Тернополе и селе Большой Ходачков Тернопольского района.

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