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16 ноября 2026, 19:37

В Кировоградской области поставщик вернет более 753 тысяч за электроэнергию

16 ноября 2026, 19:37
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Фото: iStock
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В Кировоградской области из-за незаконного повышения стоимости электроэнергии для областной детской больницы из бюджета чрезмерно потратили более 753 тысяч гривен. Прокуратура через суд добилась возврата этих средств в областной бюджет

Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Речь идет о договоре поставки электроэнергии, заключенном между коммунальным некоммерческим предприятием "Областная детская клиническая больница Кировоградского областного совета" и предприятием-поставщиком.

После заключения договора стороны подписали дополнительные соглашения, по которым повысили цену электроэнергии. Однако, как установили прокуроры, во время изменения стоимости не придерживались предусмотренного Законом Украины "О публичных закупках" ограничения по 10-процентному повышению цены.

В результате больница переплатила за электроэнергию 753 930,43 гривны бюджетных средств.

Для возврата денег руководитель Кировоградской областной прокуратуры обратился в суд с иском в интересах государства, представляемого Кировоградским областным советом и Департаментом здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации.

Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил иск прокуратуры. Суд признал дополнительные соглашения недействительными и постановил взыскать с поставщика 753 930,43 грн в пользу областного бюджета.

Напомним, что в Житомирской области чиновник получил подозрение. Речь идет о нарушениях при закупке электроэнергии.

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деньги электроэнергия Кировоградская область поставщики
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