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29 вересня 2020, 13:23 2

У справі Новака затримали ще трьох осіб: у чому їх підозрюють

29 вересня 2020, 13:23 2
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Затриманим висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів
Затриманим висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів
Фото: Liga.net
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У справі колишнього очільника Укравтодору й ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака затримано ще трьох осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомило видання РАР з посиланням на слова речниці окружної прокуратури Варшави Александри Скжиняж.

"Cеред затриманих - колишній голова паливно-енергетичного концерну Даріуш К., а також колишній голова правління енергетичних компаній Войцєх Т.", - поінформувала представниця прокуратури.

За її інформацією, затриманим висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів на загальну суму кількасот тисяч злотих (понад мільйон гривень) за те, щоб посісти впливові посади.

У прокуратурі уточнили, що йдеться про періоди, коли Новак виконував обов’язки голови політичного кабінету Ради міністрів і коли він обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і водних ресурсів РП.

Нагадаємо, у серпні суд відмовився відпустити під заставу ексглаву "Укравтодору" Новака.

Відомо, що 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.

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