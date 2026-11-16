Первое – сбросить неликвид. Именно поэтому человек с голосом руководителя наркокартеля «Химпром» рассказал всякое неприятное о Дуке, Тищенко и другом хламе, который уже в сообщники не будут брать

Первое – сбросить неликвид. Именно поэтому человек с голосом руководителя наркокартеля «Химпром» рассказал всякое неприятное о Дуке, Тищенко и другом хламе, который уже в сообщники не будут брать

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Два, вполне лояльные оценки Клименко, "Арах…" и других топов — это лояльность, потому что рынок на 20 миллиардов долларов — это серьезный рынок. А значит уже сейчас делители переживают логистику бизнесов.

Три. Мужчина так положительно разрекламировал магазины U420, что создалось впечатление, что это нечто такое как магазин "Молоко от фермера" или кофейня "Идеалист". Что ж — цитата из пленок НАБУ, которая есть 2-3 года для этого бизнеса и нужно не просрать это время — многое объясняет. Поэтому нужно следить, что там еще рекламируют Цымбалюк и Аня Алхим.

Четыре. Заявление, что готов сотрудничать с НАБУ, способ обрести лояльность в неустойчивой части общественная. Пабло Эскобар тоже был популярен у части соотечественников, да так, что едва президентом Колумбии не стал. Тем более, что Дука после выхода из СИЗО показывает, как не надо делать — пошел с этими постами в фейсбук в стиле "диктатура Сороса", поэтому на ты этого риторика руководителя наркокартеля очень выигрышна.

Пять. Были ответы, прямо намекающие, что личность очень в теме деятельности российских спецслужб. А значит, не стоит прямо слепо доверять всему сказанному. И стоит задать вопрос: какие там выгоды наконец?

Шесть. Новые времена – новые возможности. Не удивлюсь, если следующим у Василия будет спорить интервью с Пригожиным или Кивой. Тем более ИИ в помощь