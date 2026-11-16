Удар по Сумщине: беспилотник атаковал частный дом
Днем 16 ноября россияне атаковали Сумскую область. В результате атаки загорелся дом
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Российский беспилотник атаковал частное домовладение в Глухове. В результате удара загорелся жилой дом, а также хозяйственное здание. Спасатели тушили пламя даже при угрозе повторных ударов.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.
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