Удар по Сумщине: беспилотник атаковал частный дом

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Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Российский беспилотник атаковал частное домовладение в Глухове. В результате удара загорелся жилой дом, а также хозяйственное здание. Спасатели тушили пламя даже при угрозе повторных ударов.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.