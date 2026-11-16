Разоблачили адвоката, которая собиралась дать прокурору САП 90 тысяч "зелеными"

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НАБУ и САП сообщили о подозрении адвокату. Она подстрекала к взятке прокурору САП

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, адвокат ранее возглавляла один из отделов САП. Она кичилась связями с бывшими коллегами. Впоследствии она заверила организатора конвертцентра, что за 90 тысяч долларов взятки руководитель подразделения САП будет предоставлять информацию о планах следствия, а затем вообще закроет уголовное производство в отношении него.

"Согласно договоренности, половину этой суммы необходимо было передать сразу, а остальное – после закрытия уголовного производства. Получив 45 тыс. долл. США, подозреваемая присвоила их", - говорят в НАБУ.

Теперь женщина получила подозрение.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". Ее участники наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

В новом эпизоде расследования НАБУ также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром".

Из перехваченных разговоров участников организации, обнародованных правоохранителями, стало известно, что, в частности, из-за расследования U420 ее участники планировали облить кислотой Дениса Бигуса.