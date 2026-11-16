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16 ноября 2026, 20:25

В Киеве парень похитил два смартфона из ТРЦ, чтобы подарить девушке

16 ноября 2026, 20:25
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Фото: полиция Киева
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В Киеве полицейские задержали 21-летнего жителя Киевщины, похитившего с витрины торгово-развлекательного центра два смартфона общей стоимостью более 100 тысяч гривен. Один из телефонов молодой человек планировал подарить своей девушке, а другой оставить себе

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров на Берестейском проспекте. По данным правоохранителей, молодой человек попросил продавца показать ему два мобильных телефона для осмотра. Получив гаджеты, он внезапно скрылся из магазина, не рассчитавшись за товар.

Полицейские обработали записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Киевской области.

Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли оба похищенных смартфона.

Задержанный объяснил, что один телефон хотел подарить девушке, а другой оставить для собственного использования.

По факту ограбления в условиях военного положения подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.

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