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27 сентября 2020, 13:53 3

Генпрокуратура открыла уголовное дело против Петра Порошенко и чиновников Минфина

27 сентября 2020, 13:53 3
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Дело открыто по заявлению юриста из команды Андрея Портнова Карины Микитян
Фото: Европейская солидарность
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Генеральная прокуратура открыла уголовное дело по факту сговора Петра Порошенко и министерства финансов относительно госгарантий по кредиту заводу "Кузня на Рыбальском".

Соответствующие документы появились в распоряжении издания "Страна", пишет RegioNews.

Сообщаем, что на основании Вашего заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по №4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 364 УК Украины", - говорится в ответе генпрокурора Ирины Венедиктовой на запрос Карины Микитян.

Уточняется, что Порошенко, пребывая на посту президента Украины, злоупотреблял своим положением с целью получения неправомерной выгоды. А именно, в сговоре с чиновниками из министерства финансов организовал получение кредита в государственном "Укрэксимбанке" для завода "Кузня на Рыбальском" на сумму в 528,98 млн гривен.

В этом году министерство финансов выплатило по данному кредиту сумму в размере 101,77 млн грн, так как завод отказался его погашать.

Напомним, суд обязал открыть дело против следователей, которые взяли штурмом выставку картин Порошенко.

Также в ГБР не смогли назвать количество производств, в которых фигурирует Порошенко.

Петр Порошенко генпрокурор уголовное дело прокуратура Минфин Андрей Портнов Завод кредит
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