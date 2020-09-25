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25 сентября 2020, 14:32 4

В ГБР не смогли назвать количество производств, в которых фигурирует Порошенко

25 сентября 2020, 14:32 4
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По подсчетам адвокатов Порошенко, против него возбудили 58 уголовных дел
По подсчетам адвокатов Порошенко, против него возбудили 58 уголовных дел
Фото: Укринформ
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Государственное бюро расследований в ответ на запрос СМИ не назвало количество производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Государственное бюро расследований в ответ на запрос Радио Свобода не назвало количество производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.

В ГБР пояснили, что в соответствии с положениями ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следователь не позднее, чем за 24 часа после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им с любого источники обстоятельств, что могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в ЕРДР.

В ГБР пояснили, что требования указанной статьи и Единый реестр досудебных расследований не предусматривают внесения сведений "против" или "относительно" лица.

По данным ГБР, ныне Порошенко объявили одно подозрение – по ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Напомним адвокат п'пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что правоохранительные органы Украины открыли против его подзащитного 58 уголовных дел.

ГБР уголовное дело Петр Порошенко президент СМИ адвокат
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