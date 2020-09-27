Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Петра Порошенка і чиновників Мінфіну

Справу відкрито за заявою юриста з команди Андрія Портнова Карини Мікітян

Справу відкрито за заявою юриста з команди Андрія Портнова Карини Мікітян

Фото: Європейська солідарність

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом змови Петра Порошенка та міністерства фінансів щодо держгарантій за кредитом заводу "Кузня на Рибальському".

Відповідні документи з'явилися у розпорядженні видання "Страна", пише RegioNews.

Повідомляємо, що на підставі Вашої заяви про вчинення кримінального провадження від 29.08.2020 Офісом Генерального прокурора 15.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №4200000000001695 про скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 2. Ст. 364 КК України", - йдеться у відповіді генпрокурора Ірини Венедиктової на запит Карини Мікітян.

Уточнюється, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, зловживав своїм становищем з метою отримання неправомірної вигоди. А саме, в змові з чиновниками з міністерства фінансів організував отримання кредиту в державному "Укрексімбанку" для заводу "Кузня на Рибальському" на суму в 528,98 млн гривень.

У цьому році міністерство фінансів виплатило по даному кредиту суму в розмірі 101,77 млн грн, так як завод відмовився його погашати.

Нагадаємо, суд зобов'язав відкрити справу проти слідчих, які взяли штурмом виставку картин Порошенко.

Також у ДБР не змогли назвати кількість проваджень, в яких фігурує Порошенко.