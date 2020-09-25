Суд обязал открыть дело против следователей, которые взяли штурмом выставку картин Порошенко

Речь идет о визите следователей в "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года

Речь идет о визите следователей в "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года

ЕРА

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу в интересах пятого президента и народного депутата Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление служебным положением").

Об этом сообщил "Главком" со ссылкой на постановление от 18 сентября, передает RegioNews.

Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил уведомление в НАБУ о совершенном уголовном правонарушении. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября.

В сообщении были изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления Государственного бюро расследований злоупотребления служебным положением во время посещения Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.

Напомним, 4 июня, Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.

Перед тем, 26 мая пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с женой Мариной открыл в музее Ивана Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из собственной семейной коллекции. Также Петр Порошенко иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение" открытие выставки.

В тот же день Порошенко должен был прийти на допрос в ГБР в деле контрабанды картин, но, по словам адвоката Игоря Голованя, ни сам Порошенко, ни его жена повесток не получали.

После открытия выставки приехали сотрудники ГБР и выломали дверь в музей, применив силу к журналистам и народным депутатам. Силовики штурмовали здание музея, не предоставив никаких разрешительных документов.

Директор музея Гончара обратился в полицию по поводу неправомерных действий сотрудников ГБР.

6 августа суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко.

Однако 19 августа стало известно, что Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин пятого президента Петра Порошенко.