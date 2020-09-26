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26 сентября 2020, 00:10 11

Спасся чудом: одного из харьковских курсантов не допустили к полету - ГСЧС

26 сентября 2020, 00:10 11
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Таким образом, в самолете на момент авиакатастрофы находилось 27 человек
Таким образом, в самолете на момент авиакатастрофы находилось 27 человек
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По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадало, поиски трех человек продолжаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

Уточненная информация о падении самолета в #Харьковской области По информации диспетчера аэродрома на борту...

Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 25 сентября 2020 г.

Также в ведомстве сообщили, что на месте падения самолета на Харьковщине работают 50 спасателей и 6 единиц техники.

На месте падения самолета на #Харьковщине работают 50 спасателей и 6 единиц техники. Подробнее - https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114774.html

Опубликовано ГСЧС Украины Пятница, 25 сентября 2020 г.

В то же время в Офисе Генпрокурора обнародовали информацию, что число погибших возросло до 25 человек. Также здесь заявили, что открыли уголовное производство по факту падения самолета.

Авиакатастрофа на Харьковщине начато уголовное производство По факту падения военного самолета АН-26...

Опубликовано Офис Генерального прокурора Пятница, 25 сентября 2020 г.

Напомним, вчера, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева, произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский завтра прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Харьковская область Харьков авиакатастрофа Офис генпрокурора уголовное дело ГСЧС погибшие
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