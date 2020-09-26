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26 сентября 2020, 12:43 4

Руководство таможни Луганщины подозревают в систематическом взяточничестве

26 сентября 2020, 12:43 4
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Фото: прокуратура
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Трем чиновникам Восточной таможни сообщено о подозрении в получении взяток за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, передает RegioNews.

За процессуального руководства Луганской областной прокуратуры разоблачили руководство Восточной таможни Гостаможслужбы Украины на систематическом получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель Восточной таможни Государственной таможенной службы, начальник одного из таможенных постов и его заместитель организовали преступную схему по получению неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление грузов.

В зависимости от порядка проведения таможенного оформления при импорте и экспорте товаров, должностные лица получали неправомерную выгоду в размере 1-2 тысячи грн с каждого грузового автомобиля на одном из таможенных постов Луганской области", сообщили в прокуратуре.

В течении августа-сентября 2020 года правоохранители задокументировали 2 эпизода получения таможенниками взяток.

Всем трем чиновникам сообщено о подозрении, следственные и процессуальные действия продолжаются.

Напомним, на Прикарпатье чиновника ОГА подозревают в хищении денег на строительстве больницы.

взятка таможня прокуратура задержание коррупция Луганская область
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