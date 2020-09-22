В "Слуге народа" не будут отстаивать депутата Юрченко в суде - Разумков

Спикер считает, что любой преступник должен отвечать и быть наказанным по закону

Спикер считает, что любой преступник должен отвечать и быть наказанным по закону

Фото из открытых источников

В партии "Слуга народа" не собираются выгораживать народного депутата Александра Юрченко, которого вчера арестовали по подозрению в коррупции.

Об этом в эфире телеканала ПРЯМОЙ заявил глава Верховной Рады и член партии Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

Покрывать и выгораживать не будем, ни я, ни кто-либо еще в парламенте. Моя личная позиция: если человек украл – он должен понести наказание согласно действующему законодательству максимально, насколько это возможно. Тем более, депутат", – сказал Разумков.

Спикер парламента также сказал, что окончательное решение насчет вины народного избранника остается за судьей.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

Вчера, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, стало известно, что у нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет.

Вчера же нардепа Юрченко арестовали с возможностью внесения залога.