Верещук покажет свой скандальный ролик с зонтиком, если пройдет во второй тур

Ирина Верещук считает, что отдельные элементы нашумевшего рекламного ролика уже стали достаточно известны

Ирина Верещук считает, что отдельные элементы нашумевшего рекламного ролика уже стали достаточно известны

Фото: скрин видео

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что рекламный ролик с полётами под зонтиком зрители увидят, если она выйдет во второй тур.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Кандидат в мэры сообщила, что этим роликом они хотят рассказать киевлянам о ветре перемен, который подует в случае избрания Ирины Верещук на должность киевского городского головы. Однако, полную версию ролика зрители смогут увидеть только в случае, если Верещук пройдет во второй тур выборов мэра.

Если вы хотите увидеть ролик, выберите меня во второй тур выборов", - заявила Верещук.

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила нашему телеграм-каналу, что рекламный ролик с полётами под... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Напомним, Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом .

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