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22 сентября 2020, 17:15 5

Верещук покажет свой скандальный ролик с зонтиком, если пройдет во второй тур

22 сентября 2020, 17:15 5
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Ирина Верещук считает, что отдельные элементы нашумевшего рекламного ролика уже стали достаточно известны
Ирина Верещук считает, что отдельные элементы нашумевшего рекламного ролика уже стали достаточно известны
Фото: скрин видео
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Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что рекламный ролик с полётами под зонтиком зрители увидят, если она выйдет во второй тур.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Кандидат в мэры сообщила, что этим роликом они хотят рассказать киевлянам о ветре перемен, который подует в случае избрания Ирины Верещук на должность киевского городского головы. Однако, полную версию ролика зрители смогут увидеть только в случае, если Верещук пройдет во второй тур выборов мэра.

Если вы хотите увидеть ролик, выберите меня во второй тур выборов", - заявила Верещук.

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила нашему телеграм-каналу, что рекламный ролик с полётами под...

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Напомним, Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом .

Также смотрите: Госпожа мэр или госпожа мем.

выборы Киев реклама Слуга народа мэр видео Кандидат Ирина Верещук
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