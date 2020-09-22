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22 сентября 2020, 14:59 3

В Раде зарегистрировали законопроект о проведении выборов на карантине

22 сентября 2020, 14:59 3
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Документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации
Документ прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации
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В парламенте зарегистрировали законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Документ, в частности, прописывает особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

"Избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19, могут голосовать по месту пребывания", - указано в проекте.

Такие избиратели не позднее 12 часов последней субботы перед днем голосования по почте или через других лиц подают участковой избирательной комиссии заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания.

В заявлении должно быть указано место пребывания избирателя и справка учреждения здравоохранения (семейного врача) о направлении избирателя на самоизоляцию, обсервацию в связи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Участковая избирательная комиссия после окончания срока подачи таких заявлений в последний день перед днем голосования на своем заседании производит отдельный извлечение из списка избирателей.

"Голосование избирателей, которые находятся в самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии, определенные решением соответствующей избирательной комиссии... Такие члены избирательной комиссии должны быть представителями разных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии", - указано в законопроекте.

Для голосования по месту пребывания избирателей на самоизоляции/обсервации, членам избирательной комиссии выдают отдельную опломбированную или опечатанную переносную избирательную урну, в которую вбрасывается контрольный лист.

Согласно закону, переносную избирательную урну для голосования украинцев на самоизоляции, а также избирательную урну для голосования на избирательном участке избирателей с признаками респираторного заболевания УИК открывают последней.

"Члены участковой избирательной комиссии, которые открывают такие ящики, вынимают из них избирательные бюллетени, подсчитывают их количество и раскладывают на соответствующие места, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - предусмотрено в проекте.

Напомним, Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов.

Также ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов.

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