Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха - все подробности

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления

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Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.

Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, накануне нападения Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак".

Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem". Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.

Также сообщалось, что у следствия на данный момент есть четыре основные версии избиения Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.