Полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха - все подробности
Сегодня, 18 сентября правоохранители задержали подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей этого события, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий. В результате полицейские установили подозреваемого.
Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, накануне нападения Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак".
Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан "Edem". Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.
На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.
Также сообщалось, что у следствия на данный момент есть четыре основные версии избиения Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.