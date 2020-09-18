Местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей

Будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД

Будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД

Публичный порядок и безопасность во время местных выборов будут обеспечивать почти 136 тысяч правоохранителей.

Об этом на совещании заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Я вижу два основных направления работы во время обеспечения правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основное бремя ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских – выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда. В общем к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будет привлечено почти 136 тыс. правоохранителей", - сказал Яровой.

По его словам, будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД.

"Для передислокации личного состава, решения неотложных задач и при изменениях обстановки привлекаться авиация. Вся система авиационной безопасности МВД дежурить в усиленном режиме", - добавил Яровой.

Первый заместитель министра особо отметил, что весь личный состав, который будет привлекаться к обеспечению порядка во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты: "Наш личный состав будет выполнять задачи в условиях пандемии, поэтому мы должны полностью обезопасить каждого милиционера средствами защиты и достойными условиями труда".

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов.