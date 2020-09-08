Избиение экс-политзаключенного Балуха: в полиции рассказали новые подробности

У мужа украли телефон и банковскую карту

У мужа украли телефон и банковскую карту

Фото из открытых источников

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха обокрали при избиении. Сейчас полицейские пытаются пообщаться с ним в больнице, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

В полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12 часов дня. Его избили на территории киевского "Гидропарка". У Балуха украли телефон и банковскую карточку.

Сейчас правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства происшествия. Они ждут разрешение врачей.

Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.

Напомним, во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие уже отреагировали в Офисе президента. Там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела.