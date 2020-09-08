В Офисе президента требуют от Нацполиции быстрого расследования относительно избиения Балуха

Балуха избили в ночь на 8 сентября

Балуха избили в ночь на 8 сентября

Фото: Facebook Владимира Балуха

Офис президента не исключает наличие политических мотивов в нападении на Владимира Балуха, бывшего политзаключенного. Полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночи - фактически в годовщину освобождения из плена.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", - говорится в сообщении.

У президента Владимира Зеленского отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - добавили в Офисе.

Напомним, во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.