09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
11:22  08 сентября
Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 16:43 5

В Офисе президента требуют от Нацполиции быстрого расследования относительно избиения Балуха

08 сентября 2020, 16:43 5
Читайте також українською мовою
Балуха избили в ночь на 8 сентября
Балуха избили в ночь на 8 сентября
Фото: Facebook Владимира Балуха
Читайте також
українською мовою

Офис президента не исключает наличие политических мотивов в нападении на Владимира Балуха, бывшего политзаключенного. Полиция должна быстро и в полной мере расследовать преступление.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Отмечается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночи - фактически в годовщину освобождения из плена.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", - говорится в сообщении.

У президента Владимира Зеленского отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - добавили в Офисе.

Напомним, во вторник ночью, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

президент Избиение Кремль Офис президента полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Все блоги »