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18 вересня 2020, 20:08 36

Поліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха - всі подробиці

18 вересня 2020, 20:08 36
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Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення
Фото: Facebook
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Сьогодні, 18 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у побитті колишнього політв’язня Володимира Балуха.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили та опитали свідків цієї події, провели ряд оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті поліцейські встановили підозрюваного.

Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, напередодні нападу Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані "Козак”.

Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem”. Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню”, - повідомили в поліції.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

Також повідомлялось, що у слідства на даний момент є чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулигантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Арсен Аваков поліція затримання напад Володимир Балух
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