Избиение Балуха: полиция расследует четыре версии нападения на бывшего политзаключенного

Правоохранители ожидают, когда Балух придет в себя и сможет давать показания

Правоохранители ожидают, когда Балух придет в себя и сможет давать показания

Фото: из открытых источников

У следствия на данный момент есть четыре основных версии избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Как передает RegioNews, об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля Роман Сущенко.

По его словам, он был на допросе в полиции 14 сентября касательно данного дела.

Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количества, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", - убежден Сущенко.

По его мнению, версия несчастного случая маловероятна.

Сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена и от ее выводов зависит успех расследования.

Следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", - сообщил Сущенко.

Напомним, ночью 8 сентября, в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

Сообщалось, что Балуха после операции перевели в реанимацию.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.