В Харькове мужчина взорвал себя гранатой: подробности
В центральной части Харькова на улице Алчевских мужчина подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщается, что около 15:30 в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял подозрительный предмет и пошел в гараж. По ее словам, он находился в депрессивном состоянии.
"Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
Когда полиция прибыла, обнаружила в автомобиле на заднем сидении тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
Напомним, в июне на Харьковщине мужчина подорвал себя гранатой.