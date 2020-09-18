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18 сентября 2020, 19:01 4

В Харькове мужчина взорвал себя гранатой: подробности

18 сентября 2020, 19:01 4
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Он сделал это в своем гараже
Он сделал это в своем гараже
Рixabay
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В центральной части Харькова на улице Алчевских мужчина подорвал себя гранатой. От полученных ранений он скончался.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что около 15:30 в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял подозрительный предмет и пошел в гараж. По ее словам, он находился в депрессивном состоянии.

"Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Когда полиция прибыла, обнаружила в автомобиле на заднем сидении тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Напомним, в июне на Харьковщине мужчина подорвал себя гранатой.

смерть полиция Харьков самоубийство Граната
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