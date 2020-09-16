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16 сентября 2020, 12:30 3

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по делу "вагнеровцев"

16 сентября 2020, 12:30 3
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Петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов
Петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов
Фото: flickr
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Фракция "Голос" зарегистрировала в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию так называемого дела "вагнеровцев".

Об этом в Facebook сообщил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает RegioNews.

Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг "вагнеровцев", зарегистрирован", - написал нардеп.

Он добавил, что председателем следственной комиссии предлагают назначить члена фракции "Голос" Романа Костенко.

Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь - разные вещи. ВСК способна отделить друг от друга", - отметил Рахманин.

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов. Сообщалось, что СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Ранее петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов, в этом случае Верховная Рада обязана ее рассмотреть.

Верховная Рада ЧВК Вагнера ВСК Голос Постановление
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