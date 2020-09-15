Комитет Верховой Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП
Выбранный состав должен утвердить парламент
Выбранный состав должен утвердить парламент
Новый состав утвердили с третьего раза, предыдущие два состава нардепы не поддержали.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "Честно".
Семью представителями Совета в комиссии станут:
- Вячеслав Навроцкий ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел) - 19 голосов "за";
- Елена Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующий кафедрой в Таврическом национальном университете) - 17 голосов;.
- Андрей Гуджал (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований) - 17 голосов;
- Алексей Дрозд ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры Национальной академии внутренних дел) - 17 голосов;
- Екатерина Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины) - 16 голосов;
- Богдан Романюк (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета) - 16 голосов;
- Евгений Соболь ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральноукраинском государственном педагогический университете) - 12 голосов.
Стоит отметить, что новыми в этом составе есть только 2 представительницы комиссии - Елена Бусол и Екатерина Коваль. Пятеро других - уже были в предыдущих составах комиссий, которым отказывала Совет.
Напомним, "Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП.
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – КачураВсе новости »
15 сентября 2020, 17:07Парламент создал ВСК по расследованию коррупции в органах ДАБИ
15 сентября 2020, 16:13Помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении
15 сентября 2020, 15:49
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине