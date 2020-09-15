Комитет Верховой Рады избрал новый состав комиссии по отбору САП

Выбранный состав должен утвердить парламент

Выбранный состав должен утвердить парламент

Новый состав утвердили с третьего раза, предыдущие два состава нардепы не поддержали.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "Честно".

Семью представителями Совета в комиссии станут:

Вячеслав Навроцкий ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел) - 19 голосов "за";

Елена Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующий кафедрой в Таврическом национальном университете) - 17 голосов;.

Андрей Гуджал (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований) - 17 голосов;

Алексей Дрозд ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры Национальной академии внутренних дел) - 17 голосов;

Екатерина Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины) - 16 голосов;

Богдан Романюк (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета) - 16 голосов;

Евгений Соболь ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральноукраинском государственном педагогический университете) - 12 голосов.

Стоит отметить, что новыми в этом составе есть только 2 представительницы комиссии - Елена Бусол и Екатерина Коваль. Пятеро других - уже были в предыдущих составах комиссий, которым отказывала Совет.

Напомним, "Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП.