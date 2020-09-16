15:19  16 вересня
Мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду
15:33  16 вересня
Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка
15:52  16 вересня
Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2020, 12:30 3

В Раді зареєстрували проєкт постанови про створення ТСК у справі "вагнерівців"

16 вересня 2020, 12:30 3
Читайте также на русском языке
Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів
Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Фракція "Голос" зареєструвала у парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування так званої справи "вагнерівців".

Про це у Facebook повідомив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає RegioNews.

Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований", - написав нардеп.

Він додав, що головою слідчої комісії пропонують призначити члена фракції "Голос" Романа Костенка.

Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного", - зазначив Рахманін.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів. Повідомлялось, що СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Раніше петиція про створення Тимчасової слідчої комісії по праві "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів, у цьому випадку Верховна Рада зобов`язана її розглянути.

Верховна Рада ПВК Вагнера ТСК Голос Постанова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ексголова митниці Нефьодов йде до Київради від "Голосу"
16 вересня 2020, 10:02
Комітет Верхової Ради обрав новий склад комісії з відбору САП
15 вересня 2020, 20:15
На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
15 вересня 2020, 19:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »