В Раді зареєстрували проєкт постанови про створення ТСК у справі "вагнерівців"
Фракція "Голос" зареєструвала у парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування так званої справи "вагнерівців".
Про це у Facebook повідомив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає RegioNews.
Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований", - написав нардеп.
Він додав, що головою слідчої комісії пропонують призначити члена фракції "Голос" Романа Костенка.
Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного", - зазначив Рахманін.
Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.
Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.
Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів. Повідомлялось, що СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.
Раніше петиція про створення Тимчасової слідчої комісії по праві "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів, у цьому випадку Верховна Рада зобов`язана її розглянути.