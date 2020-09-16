В Раді зареєстрували проєкт постанови про створення ТСК у справі "вагнерівців"

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії набрала 25 тисяч голосів

Фото: flickr

Фракція "Голос" зареєструвала у парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування так званої справи "вагнерівців".

Про це у Facebook повідомив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, передає RegioNews.

Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований", - написав нардеп.

Він додав, що головою слідчої комісії пропонують призначити члена фракції "Голос" Романа Костенка.

Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного", - зазначив Рахманін.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів. Повідомлялось, що СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Раніше петиція про створення Тимчасової слідчої комісії по праві "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів, у цьому випадку Верховна Рада зобов`язана її розглянути.