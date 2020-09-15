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На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
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15 сентября 2020, 19:11 1

На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ

15 сентября 2020, 19:11 1
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Фото из открытых источников
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Согласно новому социологическому опросу, в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре – "Удар", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

Социологи получили следующие результаты опроса среди людей, кто определился и намерен принять участие в выборах:

  • За "УДАР" готовы отдать голоса 23,6%;
  • "Слугу народа" поддерживают 13,6%;
  • Партию "Европейская солидарность" – 13,1%;
  • партию "Голос" – 8,2%;
  • партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 7,4%;
  • партию "Батькивщина" – 7,3%;
  • партию "Победа Пальчевского" – 3,9%;
  • партию Шария – 3,7%;
  • партию "Сила и честь" – 3,4%.
  • Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 12%.

Напомним, если бы выборы киевского городского головы состоялись в начале сентября, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 43,6% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Киев горсовет выборы Кандидат партии УДАР Слуга народа Европейская солидарность Голос Батькивщина ОПЗЖ Партия Шария рейтинг социология
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