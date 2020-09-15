На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
"Слуги народа" обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей
"Слуги народа" обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей
Согласно новому социологическому опросу, в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре – "Удар", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы группы "Рейтинг", пишет RegioNews.
Социологи получили следующие результаты опроса среди людей, кто определился и намерен принять участие в выборах:
- За "УДАР" готовы отдать голоса 23,6%;
- "Слугу народа" поддерживают 13,6%;
- Партию "Европейская солидарность" – 13,1%;
- партию "Голос" – 8,2%;
- партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 7,4%;
- партию "Батькивщина" – 7,3%;
- партию "Победа Пальчевского" – 3,9%;
- партию Шария – 3,7%;
- партию "Сила и честь" – 3,4%.
- Рейтинг других сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 12%.
Напомним, если бы выборы киевского городского головы состоялись в начале сентября, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 43,6% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.
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