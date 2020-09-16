Экс-глава таможенной службы Нефедов идет в Киевсовет от "Голоса"

От партии он пойдет под первым номером в списке

От партии он пойдет под первым номером в списке

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Об этом Нефедов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Пришло время выйти за пределы зоны комфорта – я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голоса", - написал он.

Нефедов объяснил, почему из всех политической сил выбрал именно "Голос". По его словам, эта политическая сила близка его экономическим и этическим взглядам.

Он добавил, что решил идти на выборы, "потому что хоть и вернулся в бизнес", считает нужным "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше".

Ранее сообщалось, что в "Голосе" рассказали, о чем договаривались с Нефедовым.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы.