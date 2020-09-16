Экс-глава таможенной службы Нефедов идет в Киевсовет от "Голоса"
Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевский городской совет от партии "Голос".
Об этом Нефедов сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Пришло время выйти за пределы зоны комфорта – я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голоса", - написал он.
Нефедов объяснил, почему из всех политической сил выбрал именно "Голос". По его словам, эта политическая сила близка его экономическим и этическим взглядам.
Он добавил, что решил идти на выборы, "потому что хоть и вернулся в бизнес", считает нужным "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше".
Ранее сообщалось, что в "Голосе" рассказали, о чем договаривались с Нефедовым.
Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.
24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы.