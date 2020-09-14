Из фракции "Слуга народа" хотят исключить нардепа Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, - СМИ

Речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды

Речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды

Фото: УП

На заседании фракции "Слуга народа", которое пройдет сегодня в столичном КВЦ "Парковый", депутаты собираются поднять вопрос об исключении нардепа Александр Юрченко, которого заподозрили во взятках на сотни тысяч долларов.

Об этом сообщили источники "Страны", передает RegioNews.

"Подается все красиво под видом якобы обсуждения этических вопросов. Только это очень странно. Потому что тогда нужно исключать всех. Один на съездах других партий выступает, а второй - проституток в Раде заказывает", - считает источник.

Он добавил, что нужно сначала доказать вину Юрченка в суде.

Напомним, на днях сообщалось, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.