14:48  14 сентября
Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19
15:33  14 сентября
Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин
18:06  14 сентября
С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 18:00 4

Из фракции "Слуга народа" хотят исключить нардепа Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, - СМИ

14 сентября 2020, 18:00 4
Читайте також українською мовою
Речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
Речь идет о 200 тысяч долларов неправомерной выгоды
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

На заседании фракции "Слуга народа", которое пройдет сегодня в столичном КВЦ "Парковый", депутаты собираются поднять вопрос об исключении нардепа Александр Юрченко, которого заподозрили во взятках на сотни тысяч долларов.

Об этом сообщили источники "Страны", передает RegioNews.

"Подается все красиво под видом якобы обсуждения этических вопросов. Только это очень странно. Потому что тогда нужно исключать всех. Один на съездах других партий выступает, а второй - проституток в Раде заказывает", - считает источник.

Он добавил, что нужно сначала доказать вину Юрченка в суде.

Напомним, на днях сообщалось, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, что предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

взятка деньги Слуга народа коррупция нардеп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »