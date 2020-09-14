Дело "вагнеровцев": в Раде не исключают создания следственной комиссии

Петиция с требованием ее создания набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием ее создания набрала необходимое количество голосов

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Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил председатель парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич, передает RegioNews.

По его словам, сейчас по этому поводу идут консультации.

Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы затребовали, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал Завитневич.

Он также заявил, что ситуацию с "вагнеровцами" "раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы".

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов.

Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.