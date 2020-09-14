Дело "вагнеровцев": в Раде не исключают создания следственной комиссии
Парламентский комитет по национальной безопасности рассмотрел возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".
Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил председатель парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич, передает RegioNews.
По его словам, сейчас по этому поводу идут консультации.
Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы затребовали, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал Завитневич.
Он также заявил, что ситуацию с "вагнеровцами" "раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы".
Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".
Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.
Петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов.
Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.