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14 сентября 2020, 10:22 10

Дело "вагнеровцев": в Раде не исключают создания следственной комиссии

14 сентября 2020, 10:22 10
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Петиция с требованием ее создания набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием ее создания набрала необходимое количество голосов
Фото: flickr
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Парламентский комитет по национальной безопасности рассмотрел возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".

Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил председатель парламентского комитета по национальной безопасности Александр Завитневич, передает RegioNews.

По его словам, сейчас по этому поводу идут консультации.

Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы затребовали, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал Завитневич.

Он также заявил, что ситуацию с "вагнеровцами" "раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы".

Напомним, 9 сентября суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака по делу "вагнеровцев".

Также появилась информация, что ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации.

Петиция о создании Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" набрала 25 тысяч голосов.

Ранее СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

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Дело "вагнеровцев": петиция о создании Временной следственной комиссии набрала 25 тысяч голосов
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