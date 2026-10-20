В Киеве из-за российской атаки частично обесточены четыре района

Фото: ДТЭК

В Киеве 20 октября в результате атаки на энергетические объекты частично исчезло электроснабжение в четырех районах столицы - Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Печерском

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

"Киев: из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы", - сообщили в ДТЭК.

Информацию о последствиях атаки и возобновлении электроснабжения уточняют.

Как сообщило "Укрэнерго", специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам.

"Враг нанес удар по одному из энергообъектов столицы. В результате атаки часть потребителей в нескольких районах Киева осталась без электроснабжения. После отмены воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам. Параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам", — сообщили в "Укрэнерго".

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 20 октября погиб один человек, еще семеро получили ранения. Пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще двоим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Все пострадавшие – взрослые.