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13 сентября 2020, 10:55 3

В Николаеве от огнестрельного ранения умер глава местной "Свободы"

13 сентября 2020, 10:55 3
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Демиду Губскому было всего 33 года
Демиду Губскому было всего 33 года
Фото из открытых источников
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В Николаеве после двух месяцев лечения умер глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, который в июле получил огнестрельное ранение головы.

Об этом на своей странице в Facebook 12 сентября сообщил его брат Владимир Губский, информирует Regionews.

Демид умер, к сожалению, организм не вы держал долгой борьбы", – написал Владимир Губский.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час...

Опубліковано Володимиром Губським Субота, 12 вересня 2020 р.

Как известно, инцидент, приведший к смерти, произошел в начале июля.

Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкоголь. После 23.00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам. Медики боролись за жизнь Губского два месяца, но ничего сделать не смогли.

Напомним, на днях в Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина.

Николаев ВО Свобода смерть ранение расследование полиция
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