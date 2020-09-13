В Николаеве от огнестрельного ранения умер глава местной "Свободы"

Демиду Губскому было всего 33 года

Демиду Губскому было всего 33 года

Фото из открытых источников

В Николаеве после двух месяцев лечения умер глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, который в июле получил огнестрельное ранение головы.

Об этом на своей странице в Facebook 12 сентября сообщил его брат Владимир Губский, информирует Regionews.

Демид умер, к сожалению, организм не вы держал долгой борьбы", – написал Владимир Губский.

Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби. Дякую всім, хто весь цей час... Опубліковано Володимиром Губським Субота, 12 вересня 2020 р.

Как известно, инцидент, приведший к смерти, произошел в начале июля.



Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкоголь. После 23.00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам. Медики боролись за жизнь Губского два месяца, но ничего сделать не смогли.

Напомним, на днях в Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина.

