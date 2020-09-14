Справа "вагнерівців": в Раді не виключають створення слідчої комісії

Петиція з вимогою її створення набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою її створення набрала необхідну кількість голосів

Фото: flickr

Про це в інтерв'ю агентству "РБК-Україна” повідомив голова парламентського комітету з національної безпеки Олександр Завітневич, передає RegioNews.

За його словами, зараз з цього приводу тривають консультації.

Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", - розповів Завітневич.

Він також заявив, що ситуацію з "вагнерівцями" "роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи”.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів.

Раніше СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.