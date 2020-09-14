Справа "вагнерівців": в Раді не виключають створення слідчої комісії
Парламентський комітет з національної безпеки розглянув можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців".
Про це в інтерв'ю агентству "РБК-Україна” повідомив голова парламентського комітету з національної безпеки Олександр Завітневич, передає RegioNews.
За його словами, зараз з цього приводу тривають консультації.
Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", - розповів Завітневич.
Він також заявив, що ситуацію з "вагнерівцями" "роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи”.
Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.
Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.
Петиція про створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців" набрала 25 тисяч голосів.
Раніше СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.