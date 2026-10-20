ДТП в Тернопольской области: 11 пострадавших, среди них трое детей

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернопольской области в результате столкновения автомобилей Peugeot Partner и Opel Corsa травмировались 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы. После столкновения Opel Corsa загорелся, пожар ликвидировали спасатели

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября около 08:18 на автодороге Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь вблизи села Гончаровка Чертковского района.

По предварительным данным правоохранителей, водитель Peugeot Partner двигался в направлении Ивано-Франковска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel Corsa.

В результате аварии травмировались водитель Peugeot Partner и четверо его пассажиров, среди которых 16-летний парень. Также пострадали водитель Opel Corsa и пять его пассажиров. Среди них — дети 7 и 8 лет.

Всех 11 пострадавших доставили в медицинские учреждения.

На месте аварии работают следователи и другие профильные службы. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний велосипедист. Мужчина столкнулся с автобусом, получил травмы и умер в больнице, несмотря на усилия медиков.