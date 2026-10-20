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20 октября 2026, 18:59

В Кировоградской области мужчина обокрал 86-летнюю женщину, пока она спала

20 октября 2026, 18:59
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Фото: САП
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В Кировоградской области 35-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за кражу из дома 86-летней односельчанки. Ночью, пока женщина спала, он похитил более 27,5 тысяч гривен, мобильный телефон, зарядное устройство и кошелек. Ранее мужчина неоднократно был осужден, в том числе за кражи

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

Преступление произошло в январе 2025 года. Мужчина попал во двор пострадавшей из-за незакрытой калитки, вынул стекло из окна и проник в дом.

Пока хозяйка спала, он забрал со стола 26 тысяч гривен. Затем зашел в комнату, где находилась женщина, и похитил ее мобильный телефон с зарядным устройством и кошелек, в котором была еще тысяча гривен. Общая сумма ущерба превысила 27,5 тысяч гривен.

В ходе расследования правоохранители изъяли у мужчины похищенный телефон, кошелек и часть денег - 16 450 гривен. Его причастность к преступлению подтвердили доказательства, исследованные судом, в частности, след обувь, оставленная в доме.

В суде обвиняемый вины не признал. Во время заседаний он неоднократно вел себя агрессивно, препятствовал рассмотрению дела и угрожал судье и прокурору.

Также установлено, что мужчина ранее неоднократно был осужден, в том числе за кражи. Новое преступление он совершил менее чем через месяц после освобождения из мест лишения свободы.

Маловисковский районный суд признал мужчину виновным в краже, совершенной в условиях военного положения, по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Житомирщине мошенница выманила деньги у семьи пропавшего без вести военного. Она убедила их, что может помочь найти защитника.

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