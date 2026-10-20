Атака на Харьков: удар по домам, есть раненые
Днем 20 октября россияне ударили по Харькову. В результате обстрела есть пострадавшие
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Россияне ударили по жилищному сектору и гражданской инфраструктуре Новобаварского района. В результате атаки разрушен жилой дом. Также пострадали здание гражданского предприятия, многоэтажные и частные жилые дома, дворовые постройки и легковые автомобили.
В результате атаки пострадали 9 местных жителей.
Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами . В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, сообщалось о шести пострадавших.
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