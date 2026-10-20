Атака на Харьков: удар по домам, есть раненые

Фото: прокуратура

Днем 20 октября россияне ударили по Харькову. В результате обстрела есть пострадавшие

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Россияне ударили по жилищному сектору и гражданской инфраструктуре Новобаварского района. В результате атаки разрушен жилой дом. Также пострадали здание гражданского предприятия, многоэтажные и частные жилые дома, дворовые постройки и легковые автомобили.

В результате атаки пострадали 9 местных жителей.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами . В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, сообщалось о шести пострадавших.