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13 сентября 2020, 11:21 12

Глобальных ротаций в Кабмине в ближайшее время не будет - Разумков

13 сентября 2020, 11:21 12
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Фото: 24 канал
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Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать глобальных перестановок в Кабинете Министров, а нынешняя Верховная Рада доработает до конца своей каденции.

Об этом сам Разумков рассказал в эфире телеканала NewsOne, пишет RegioNews.

Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", - заявил спикер.

По словам главы Рады, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Также, по мнению Разумкова, в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров Украины.

Не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем я могу согласиться, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить во время бюджетного процесса, - я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, - и в условиях тех вызовов, которые стоят перед государством как внутри, - это и борьба с коронавирусом, вы видите рост показателей фактически ежедневно, - и другие важные аспекты нашего существования, - это и война и социально-экономическое состояние в государстве, - говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и ближайшее время, я думаю, не стоит", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумков ответил, что теоретически такой вариант возможен.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что отставка правительства Украины под руководством премьера Дениса Шмыгаля перед местными выборами маловероятна.

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