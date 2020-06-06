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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 12:44 3

"Минера" ​​киевского моста Метро отправили в психбольницу

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06 июня 2020, 12:44 3
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2 июня он сообщил о заминировании моста Метро в Киеве
Фото: МВД
2 июня он сообщил о заминировании моста Метро в Киеве

Минер моста Метро Виталий Ткаленко был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец изданию "Украинская правда", передает RegioNews.

По ее словам, до внесения залога Ткаленко должен был находиться в СИЗО, но там его осмотрел врач и обнаружил склонность к суициду.

Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Она добавила, что в СИЗО вызвали скорую помощь, врачи которой решили, что подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его безопасности и людей, которые могли находиться с ним в камере.

В пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля", - сказала Максимец.

Она добавила, что вскоре подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, в случае необходимости, ему могут продлить меру пресечения.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.

Позже мужчине, который угрожал взорвать мост, следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении.


метро Киев минирование мост
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