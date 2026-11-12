Зеленский заявил об ограничении скорости Starshield над Украиной
Украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы Starshield над территорией Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это усложняет перехват российских реактивных беспилотников, из-за чего уже есть попадания
Об этом Зеленский сообщил после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, передает RegioNews .
"Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно — действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час), а это не случайно. ограничение скорости", - заявил президент.
По его словам, такие ограничения в первую очередь усложняют перехват российских реактивных дронов. Средства поражения не могут развивать достаточную скорость, чтобы догнать вовремя беспилотники.
"К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства ущерба не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации с американской стороной.
Напомним, бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.
Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.
В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.
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