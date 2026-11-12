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12 ноября 2026, 17:12

Зеленский заявил об ограничении скорости Starshield над Украиной

12 ноября 2026, 17:12
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Фото иллюстративное
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Украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы Starshield над территорией Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это усложняет перехват российских реактивных беспилотников, из-за чего уже есть попадания

Об этом Зеленский сообщил после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, передает RegioNews .

"Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно — действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час), а это не случайно. ограничение скорости", - заявил президент.

По его словам, такие ограничения в первую очередь усложняют перехват российских реактивных дронов. Средства поражения не могут развивать достаточную скорость, чтобы догнать вовремя беспилотники.

"К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства ущерба не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства ситуации с американской стороной.

Напомним, бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

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