Минера моста Метро в Киеве суд отправил под арест на два месяца

Подозреваемый заявил, что сам сдался правоохранителям

Подозреваемый заявил, что сам сдался правоохранителям

Днепровский районный суд Киева отправил под арест до 29 июля Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Соответствующее решение во время заседания зачитала судья, передает RegioNews.

Согласно решению суда, мера пресечения предусматривает возможность внесения залога в размере 315 000 гривен.

Сторона обвинения просила избрать Ткаленко содержания под стражей сроком 60 дней, но необходимость внесения залога считала нецелесообразным.

Во время заседания адвокат Ткаленко предоставил суду справку о нестабильном психоэмоциональное состояние подозреваемого, сам Ткаленко заявил, что совершил преступление из-за сложных жизненных обстоятельств.

По его словам, он нигде не работает и его мать лечится в психушке. Ткаленко просил суд отпустить его домой или отправить на лечение. Он также заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж, и отметил, что не хочет находиться в СИЗО.

Кроме того, подозреваемый сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минировании" мост Метро.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.