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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 17:27 14

Минера моста Метро в Киеве суд отправил под арест на два месяца

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03 июня 2020, 17:27 14
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Днепровский районный суд Киева отправил под арест до 29 июля Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Соответствующее решение во время заседания зачитала судья, передает RegioNews.

Согласно решению суда, мера пресечения предусматривает возможность внесения залога в размере 315 000 гривен.

Сторона обвинения просила избрать Ткаленко содержания под стражей сроком 60 дней, но необходимость внесения залога считала нецелесообразным.

Во время заседания адвокат Ткаленко предоставил суду справку о нестабильном психоэмоциональное состояние подозреваемого, сам Ткаленко заявил, что совершил преступление из-за сложных жизненных обстоятельств.

По его словам, он нигде не работает и его мать лечится в психушке. Ткаленко просил суд отпустить его домой или отправить на лечение. Он также заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж, и отметил, что не хочет находиться в СИЗО.

Кроме того, подозреваемый сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минировании" мост Метро.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.


суд метро Киев минирование мост
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