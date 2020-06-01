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01 июня 2020, 14:32 82

В Киеве из-за угрозы взыра перекрыли мост Метро

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01 июня 2020, 14:32 82
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На мосту стоит неизвестный с пакетом, из которого идет провод к пульту в руке
Фото: из открытых источников
На мосту стоит неизвестный с пакетом, из которого идет провод к пульту в руке

В столице Украины полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Проверяется информация о возможной угрозе взрыва. По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции в городе Романа Мартынюка, полиция перекрыла мост Метро.

Кроме того, в пресс-службе управления Национальной полиции Киева сообщили, что проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту.

Так, по информации СМИ, на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке.

На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко.

"В столице введена специальная полицейская операцию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. Сейчас движение всех видов транспорту и пешеходов на мосту Метро перекрыто", - сообщили в полиции.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове.


Киев взрыв полиция мост происшествия правоохранители Нацполиция
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