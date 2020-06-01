В Киеве из-за угрозы взыра перекрыли мост Метро

На мосту стоит неизвестный с пакетом, из которого идет провод к пульту в руке

Фото: из открытых источников

На мосту стоит неизвестный с пакетом, из которого идет провод к пульту в руке

В столице Украины полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua. Проверяется информация о возможной угрозе взрыва. По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции в городе Романа Мартынюка, полиция перекрыла мост Метро. Кроме того, в пресс-службе управления Национальной полиции Киева сообщили, что проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту. Так, по информации СМИ, на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке. На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции Андрея Крищенко. "В столице введена специальная полицейская операцию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. Сейчас движение всех видов транспорту и пешеходов на мосту Метро перекрыто", - сообщили в полиции. Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове.

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