09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 13:31 3

На Житомирщине задержали членов группировки, которые незаконно удерживали людей в неволе

11 сентября 2020, 13:31 3
Читайте також українською мовою
Подозреваемые издевались над людьми и показывали все в сети Youtube
Подозреваемые издевались над людьми и показывали все в сети Youtube
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские Житомирщины задержали членов группировки, которые незаконно удерживали граждан в неволе и применяли физическое насилие в отношении потерпевших. Правоохранителям удалось установить место нахождение правонарушителей и их задержать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Подозреваемые держали людей в квартире и демонстративно, причиняя физические страдания проводили прямые трансляции на одном из каналов в сети Youtube", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее судимые фигуранты на протяжении 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир города Бердичев. В течение длительного времени они применяли физическое насилие, наносили побои, удары и совершали другие насильственные действия в отношении потерпевших. Впоследствии правоохранителям удалось установить место нахождения правонарушителей и их задержать.

Фигурантам дела было сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) ККУ.

Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.

насилие полиция Житомирская область Нацполиция рабство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »