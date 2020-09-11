На Житомирщине задержали членов группировки, которые незаконно удерживали людей в неволе

Подозреваемые издевались над людьми и показывали все в сети Youtube

Подозреваемые издевались над людьми и показывали все в сети Youtube

Фото: Нацполиция

Полицейские Житомирщины задержали членов группировки, которые незаконно удерживали граждан в неволе и применяли физическое насилие в отношении потерпевших. Правоохранителям удалось установить место нахождение правонарушителей и их задержать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Подозреваемые держали людей в квартире и демонстративно, причиняя физические страдания проводили прямые трансляции на одном из каналов в сети Youtube", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее судимые фигуранты на протяжении 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир города Бердичев. В течение длительного времени они применяли физическое насилие, наносили побои, удары и совершали другие насильственные действия в отношении потерпевших. Впоследствии правоохранителям удалось установить место нахождения правонарушителей и их задержать.

Фигурантам дела было сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) ККУ.

Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.

Ранее сообщалось, что в Новотроицком районе Херсонской области поймали рабовладельцев, которые занимались трудовой эксплуатацией людей.