В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь прямо с балкона

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

27-летний житель Ивано-Франковска находился в пьяном состоянии. Он вышел на балкон квартиры и стал стрелять из стартового пистолета. Известно о минимум пяти выстрелах. К счастью, никто из людей не пострадал.

"В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве", - говорят в полиции.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.