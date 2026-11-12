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12 ноября 2026, 16:50

В Ивано-Франковске мужчина открыл огонь прямо с балкона

12 ноября 2026, 16:50
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Фото: Нацполиция
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Инцидент произошел утром 12 ноября. Правоохранители задержали злоумышленника

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

27-летний житель Ивано-Франковска находился в пьяном состоянии. Он вышел на балкон квартиры и стал стрелять из стартового пистолета. Известно о минимум пяти выстрелах. К счастью, никто из людей не пострадал.

"В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве", - говорят в полиции.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.

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