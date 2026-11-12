Сливал врагу места запуска дронов и хранения боеприпасов: задержали военного

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона, который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в ноябре 2026 военнослужащий через Telegram установил контакт с представителем российских спецслужб и добровольно согласился выполнять его задачи.

В дальнейшем мужчина передавал врагу сведения о расположении украинских военных подразделений, в частности, на Днепропетровщине и Донецком направлении.

Также он сообщал о позициях Сил обороны, местах запуска беспилотников и хранении боеприпасов.

Переданная информация содержала географические ориентиры, по которым можно было установить точное местонахождение украинских военных. По версии следствия эти данные могли использовать для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

6 ноября правоохранители задержали военнослужащего в порядке ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.