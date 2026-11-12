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12 ноября 2026, 16:59

Готовил ракетный удар по штабу десантников для ликвидации комбрига: СБУ задержала агента ФСБ

12 ноября 2026, 16:59
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Фото: СБУ
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СБУ предотвратила покушение на командира одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ. В Николаеве задержан мобилизованный военнослужащий, который, по данным следствия, работал на ФСБ и готовил наведение российского ракетного удара по штабу боевого соединения, где должен был находиться полковник

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

Операцию провели сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с Главным управлением разведки Минобороны и при содействии Главнокомандующего ВСУ.

По данным следствия, российский агент должен в режиме реального времени передать врагу координаты военного объекта, где находился командир бригады десантно-штурмовых войск. На момент задержания мужчина как раз готовился передать эти данные своему куратору из ФСБ.

Правоохранители заблаговременно обезопасили места дислокации украинских десантников и задержали подозреваемого на территории военного подразделения. У него изъяли смартфон с перепиской и "докладами" российскому спецслужбу по подготовке покушения на украинского офицера.

Как установило расследование, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал близкие отношения через Telegram-каналы для знакомств. После вербовки он поддерживал связь с сотрудником ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Используя должность водителя, агент собирал информацию о местах нахождения командования бригады. Кроме того, он передавал врагу сведения о пунктах хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ, которые используются для атак по тылам российских военных группировок.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона , который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины.

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СБУ ФСБ РФ штаб десантники ракетный удар
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