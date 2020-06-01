Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро - видео

Сначала с ним пытались вести переговоры

Фото: скриншот видео

Сначала с ним пытались вести переговоры

В Киеве задержали неизвестного мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

Об этом в сообщает сообщество "Киев Оператианий", передает RegioNews.

Детали задержания уточняются, видео опубликовал пользователь Макс Назаров

15:20 мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро задержали", - говорится в сообщении сообщества.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро.