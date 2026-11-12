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12 ноября 2026, 16:19

В Киеве рецидивист украл телефон у администратора пиццерии

12 ноября 2026, 16:19
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Фото: полиция Киева
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В Киеве 37-летний мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы за кражу мобильного телефона у администратора пиццерии. Ранее он неоднократно был судим за грабежи и разбои

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, мужчина зашел в помещение пиццерии и заметил мобильный телефон у расчетной кассы.

Дождавшись, когда администратор отойдет, чтобы подвести итоги смены, посетитель забрал гаджет и положил его в карман одежды.

По доказательствам, собранным полицейскими, суд признал киевлянина виновным в краже и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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