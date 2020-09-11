На Львовщине мужчина с ножом напал на пограничника

Причину нападения на милиционера мужчина не объяснил

Причину нападения на милиционера мужчина не объяснил

Рixabay

Во Львовской области мужчина достал нож и напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы. К Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины и ст. 345 УК Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Как отмечается, инцидент произошел вчера вечером, когда пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда в районе одного из населенных пунктов Яворовского района остановили неизвестного мужчину и спросили цель его пребывания в приграничье. В ответ незнакомец достал нож и набросился на военного.

Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали мужчину. В результате нападения пограничник не пострадал.

Со слов злоумышленника стало известно, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это не смог, потому что никаких документов с собой не имел. Причину нападения на милиционера он также не объяснил.

Напомним, на Львовщине депутат ударил женщину кулаком в лицо.