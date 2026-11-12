В Харьковской области женщину подозревают в оправдывании агрессии РФ

Фото: полиция Харьковской области

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 47-летней жительнице Купянского района Харьковской области, которая, по данным следствия, распространяла в Telegram сообщения в поддержку вооруженной агрессии России против Украины

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, с февраля по май 2024 года подозреваемая публиковала сообщения и оставляла комментарии в открытом Telegram-канале "Харьковское направление".

В своих сообщениях она поддерживала действия государства-агрессора, распространяла утверждение о необходимости возвращения Харькова и Одессы в состав России, а также другие высказывания, направленные на оправдывание российской вооруженной агрессии против Украины.

Согласно выводу лингвистической семантико-текстуальной экспертизы, высказывания женщины содержат признаки оправдания и поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году.

Следователи Купянского районного отдела полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаевской области судили женщину за распространение TikTok материалов. Речь идет о видео, оправдывающих и отрицавших вооруженную агрессию РФ против Украины.