Фальсификация выборов в Запорожье: стали известны подробности

Активисты обещают опубликовать видеозаписи с места происшествия

Активисты обещают опубликовать видеозаписи с места происшествия

Фото: flickr

Жителей окрестностей Запорожья группами привозили в отделы регистрации избирателей для массового изменения избирательных адресов за обещание денежного вознаграждения.

Об этом во время брифинга сообщили представители Нацполиции и Гражданской сети "Опора", передает RegioNews.

По данным активистов, людей доставляли на наемном микроавтобусе, который обычно осуществляет рейсы как маршрутное такси.

Подозрительную активность в отделах регистрации избирателей зафиксировали представители гражданской сети "Опора" и обратились в полицию.

По информации начальника следственного управления ГУНП в Запорожской области Олега Григорова, правоохранители открыли два уголовных дела по факту подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в реестр избирателей.

Он добавил, что наказание может грозить не только организаторам, но и рядовым исполнителям попытки фальсификации, однако участников происшествия полиция не задерживала.

Представительница "Опоры" Таисия Мельниченко также заявила, что изменение адреса избирателей было связано с предстоящим голосованием в Кушугумской общине.

Напомним, 10 сентября в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.