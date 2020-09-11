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11 сентября 2020, 15:10 5

Фальсификация выборов в Запорожье: стали известны подробности

11 сентября 2020, 15:10 5
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Активисты обещают опубликовать видеозаписи с места происшествия
Активисты обещают опубликовать видеозаписи с места происшествия
Фото: flickr
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Жителей окрестностей Запорожья группами привозили в отделы регистрации избирателей для массового изменения избирательных адресов за обещание денежного вознаграждения.

Об этом во время брифинга сообщили представители Нацполиции и Гражданской сети "Опора", передает RegioNews.

По данным активистов, людей доставляли на наемном микроавтобусе, который обычно осуществляет рейсы как маршрутное такси.

Подозрительную активность в отделах регистрации избирателей зафиксировали представители гражданской сети "Опора" и обратились в полицию.

По информации начальника следственного управления ГУНП в Запорожской области Олега Григорова, правоохранители открыли два уголовных дела по факту подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в реестр избирателей.

Он добавил, что наказание может грозить не только организаторам, но и рядовым исполнителям попытки фальсификации, однако участников происшествия полиция не задерживала.

Представительница "Опоры" Таисия Мельниченко также заявила, что изменение адреса избирателей было связано с предстоящим голосованием в Кушугумской общине.

Напомним, 10 сентября в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.

ОПОРА фальсификации выборов Запорожье Местные выборы полиция
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