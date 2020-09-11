Фальсификация выборов в Запорожье: стали известны подробности
Жителей окрестностей Запорожья группами привозили в отделы регистрации избирателей для массового изменения избирательных адресов за обещание денежного вознаграждения.
Об этом во время брифинга сообщили представители Нацполиции и Гражданской сети "Опора", передает RegioNews.
По данным активистов, людей доставляли на наемном микроавтобусе, который обычно осуществляет рейсы как маршрутное такси.
Подозрительную активность в отделах регистрации избирателей зафиксировали представители гражданской сети "Опора" и обратились в полицию.
По информации начальника следственного управления ГУНП в Запорожской области Олега Григорова, правоохранители открыли два уголовных дела по факту подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в реестр избирателей.
Он добавил, что наказание может грозить не только организаторам, но и рядовым исполнителям попытки фальсификации, однако участников происшествия полиция не задерживала.
Представительница "Опоры" Таисия Мельниченко также заявила, что изменение адреса избирателей было связано с предстоящим голосованием в Кушугумской общине.
Напомним, 10 сентября в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.